“Incontro in corso”: l’ex Inter pronto per la panchina, c’è la rivelazione

Partita importante in casa Inter e per il futuro di Simone Inzaghi. Tanti avvicendamenti in queste settimane nel corso della Serie A.

Simone Inzaghi si gioca questa sera una fetta importante del proprio futuro all’Inter. Il tecnico nerazzurro è reduce da un periodo nero, la squadra ha già totalizzato cinque sconfitte in stagione e questa sera affronta un avversario durissimo come il Barcellona di Xavi. Il club nerazzurro ha bisogno di punti per conservare speranze di qualificazione agli Ottavi di finale.

La panchina dell’Inter traballa ed attorno a Inzaghi sono spuntati gli scettri di diversi sostituti. Tra questi non dovrebbe esserci l’ex centrocampista Dejan Stankovic. L’ex giocatore ed attuale tecnico è molto legato ai colori nerazzurri e nelle ultime ore era stato considerato tra i papabili per la panchina di Inzaghi.

Stankovic invece sarebbe molto vicino alla Sampdoria. Il club doriano è reduce da un inizio di stagione traumatico, soli due punti in otto gare di campionato ed una situazione di classifica disastrosa. Domenica è stato esonerato Giampaolo e Stankovic è il primo candidato alla sua sostituzione.

Sampdoria, vicino l’ex Inter Stankovic

Secondo quanto riporta Sky Sport attualmente è in corso un incontro tra la dirigenza blucerchiata e Fali Ramadani, agente di Stankovic. La Samp vuole chiudere il prima possibile e si lavora per trovare l’accordo definitivo.

Stankovic potrebbe quindi tornare in Italia da tecnico mentre è tramontata l’ipotesi Ranieri. Il tecnico ha spiegato a più riprese che non è intenzionato a tornare sulla panchina del club con i blucerchiati costretti a ripiegare su altre opzioni. Quel che è certo è che nelle prossime ore il club ligure dovrebbe annunciare il suo nuovo tecnico.