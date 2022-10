Inter, il danno oltre la beffa: ecco che succederà a gennaio

L’Inter non sta certamente, ormai da diverso tempo, attraversando un periodo semplice: adesso c’è anche un’altra novità, oltre il danno anche la beffa.

L’Inter continua a vivere un momento sicuramente non semplice, specialmente in campionato. Dopo essere andata in vantaggio, la squadra di Simone Inzaghi non ha mai poi ottenuto la vittoria contro le big di campionato fin qui. Situazione che incupisce l’umore. Ora, poi, è arrivata anche un’altra notizia che sa di ‘danno oltre la beffa’.

L’Inter fatica nei risultati e, rispetto alla squadra delle passate stagioni, sembra non essere più la stessa. Simone Inzaghi punta a ritrovare sinergia con il proprio gruppo. Anche se tante sono le difficoltà che si notano in campo.

Specialmente in fase difensiva che, da roccaforte della squadra, è diventato uno dei punti forse più deboli. A far discutere poi resta ancora il futuro di Milan Skriniar, il più chiaccherato del mercato scorso. Ma mai definitivamente mollato dalla potenza economica del PSG. Le ultime.

Calciomercato Inter, Skriniar non rinnova e il PSG non molla: Zhang rischia di perdere milioni

Il futuro di Milan Skriniar resta ancora un’incognita di non poco conto. L’Inter vorrebbe rinnovare il suo contratto, attualmente in scadenza nel 2023, ma quanto avvenuto nel mercato estivo sta rallentando la trattativa. Il PSG ha fatto pressing fino all’ultimo minuto per il difensore, ma il club nerazzurro ha fatto muro. Dal momento che per Zhang e Marotta 60 milioni di euro erano insufficienti.

Ora secondo ‘Le Parisien’, però, con il rinnovo di contratto che tarda ad arrivare, il Paris Saint-Germain vuole tentare il tutto per tutto, con Galtier che continua a chiedere un centrale difensivo. E strapparlo a gennaio, puntando sul fatto che l’Inter non voglia perderlo a zero. L’offerta del club parigino, tuttavia, scenderebbe in questo caso a 20 milioni di euro. Ovvero 40 milioni in meno rispetto alla cifra recapitata in estate. Il rinnovo, ora, è perciò una necessità.