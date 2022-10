L’Italia ruggisce in Europa: Napoli da antologia, l’Inter reagisce col Barcellona

Serata positiva per le italiane in Champions League: Napoli da sogno contro l’Ajax, l’Inter di Inzaghi batter il Barcellona a San Siro

L’Inter compiere l’impresa con il Barcellona a San Siro. La squadra di Simone Inzaghi è rimasta compatta, ha lasciato la gestione del pallone alla formazione di Xavi ed è ripartita velocemente in contropiede. Una classica vittoria ‘all’italiana’ per i nerazzurri.

Sontuosa prestazione pure per il Napoli. I partenopei sono passati in svantaggio quasi subito contro l’Ajax ma poi hanno fatto a brandelli i lancieri già nella prima frazione. La squadra di Spalletti continua ad impressionare in Champions.

Champions League, italiane scatenate: Inter di misura con il Barcellona, il Napoli è straripante con l’Ajax

Nel primo tempo, l’Inter ha avuto le occasioni migliori mentre i pericoli per Onana sono stati davvero pochi. Calhanoglu è stato il primo a chiamare all’intervento ter-Stegen con una sventola da fuori area (7’), poi Lautaro ha mandato il pallone sulla traversa (21’).

Anche il Var protagonista. Al 22’ un fuorigioco di Lautaro all’inizio dell’azione ha reso ininfluente un tocco di mano in area di rigore di Eric Garcia. Al 27’ invece è stato annullato un gol a Correa per un’altra posizione di offside.

Nel recupero, il gol del vantaggio ad opera di Hakan Calhanoglu che ha ricevuto lo scarico del ‘Toro’ Martinez e ha scaricato imparabilmente nell’angolino basso alla destra di ter-Stegen (47’). Nel secondo tempo, Dembele si ferma sul palo (17’).

Protagonista ancora il Var al 23’ quando Vincic prima convalida poi annulla il pari di Pedri per un tocco di mano di Ansu Fati dopo la smanacciata di Onana (non perfetta l’uscita del camerunese) sul cross di Dembele. Ultimo brivido nel finale quando Dumfries anticipa Ansu Fati (sospetto fallo di mano). Vincic dopo un nuovo consulto con il Var fa proseguire il gioco ed Inzaghi tira un sospiro di sollievo.

Ad Amsterdam, dopo la rete di Kudus, in seguito ad una combinazione tra Bergwjin e Taylor (9’), gli azzurri hanno pareggiato già al 18’ con Raspadori che ha ricevuto il pallone da Olivera (due pedine inserire un po’ a sorpresa dal tecnico ma ‘giustificate’ dal ds Giuntoli prima del match) e di testa, in tuffo, ha superato Pasveer.

Il Napoli ha poi dilagato con Di Lorenzo sugli sviluppi di uno schema da calcio d’angolo (40’). Cinque minuti più tardi è giunto pure il tris, ad opera di Zielinski che si è infilato nello spazio e ha trafitto ancora l’estremo difensore avversario.

La serata magica è proseguita con il gol del 4-1 di Raspadori, servito da Anguissa dopo un grave errore in fase d’uscita dell’Ajax. Alla festa ha partecipato anche Kvicha Kvaratskhelia con una conclusione sul secondo palo (18’). Dieci minuti più tardi, la serata no degli olandesi è proseguita con l’espulsione di Tadic. Sesta rete di Simeone (36’).

In classifica, nel girone A, Napoli primo con 9 punti davanti al Liverpool con 6, all’Ajax con 3 e ai Glasgow Rangers, ancora fermi a 0.

Nel girone C, Bayern Monaco a punteggio pieno (9 punti), segue l’Inter a 6, il Barcellona a 3 e il Viktoria Plzen a 0.