Crisi Inter-Inzaghi, sentenza a sorpresa: tutto svelato prima del Barcellona

La sentenza per Inzaghi anche questa volta è arrivata per bocca di un ex collega: altra bocciatura prima del Barca per il tecnico dell’Inter

Il Bayern Monaco ha ribadito la sua superiorità nel girone che coinvolge pure Inter e Barcellona. I tedeschi hanno schiantato in una delle due gare del pomeriggio il Viktoria Plzen per 5-0 e proseguono a punteggio pieno. Con 9 punti, la formazione bavarese è sempre più vicina alla qualificazione per gli ottavi di finale.

La rotonda vittoria del Bayern, aggiunge pepe al match tra Inter e Barcellona. I nerazzurri vogliono sfruttare il fattore campo per mettere pressione ai catalani. Di pressione ne ha tanta intorno a sé anche Simone Inzaghi. L’allenatore interista è in forte discussione dopo i recenti risultati deludenti. Il piacentino ha ricevuto l’ennesima stoccata dagli studi di ‘Sky Sport’ dall’ex collega Fabio Capello.

Inter, Capello è preoccupato: “Mi preoccupa lo scarso feeling tra Inzaghi e i giocatori”

L’ex allenatore Fabio Capello, uno dei tecnici più apprezzati a cavallo tra gli anni Novanta e Duemila, oggi opinionista ha parlato dell’Inter su ‘Sky Sport’. Il friulano si è mostrato preoccupato nel pre partita del delicato confronto contro il Barcellona di Xavi.

Capello, che in passato ha guidato gli ‘acerrimi nemici’ della Juventus e i ‘cugini’ del Milan ha concentrato sullo sguardo sull’umore vissuto all’interno dello spogliatoio interista: “Quando un giocatore sbaglia, vedo gli altri compagni gesticolare oppure allargare le braccia e questo è uno dei segnali peggiori per un allenatore”.

Il riferimento è alla mancanza di uno spirito di squadra, evidentemente. “Non c’è la volontà di aiutare l’altro. Per questo l’Inter rischia poco, giocando sulle fasce e senza la velocità alla quale aveva abituato nell’anno dello scudetto. Non c’è feeling tra i giocatori e Simone Inzaghi. Quando si manifestano casi di intolleranza nei confronti di un compagno, il tecnico dovrebbe intervenire”.