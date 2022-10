“So bene che…”: Inter-Barcellona, Inzaghi vince e si sfoga in diretta

L’Inter volta pagina con la super vittoria in Champions League contro il Barcellona: nel post gara Inzaghi è senza filtri.

Una reazione netta, tonda e precisa. L’Inter ruggisce e rialza la testa proprio quando serviva di più. Dopo la sconfitta contro la Roma, i nerazzurri hanno ritrovato slancio e certezze nella notte più difficile di tutte: in Champions League, contro il Barcellona di Xavi Hernandez. Una vittoria che riapre anche il cammino europeo dei meneghini.

Soprattutto, però, una vittoria che alleggerisce le spalle di Simone Inzaghi dalla tanta pressione delle ultime settimane. Dopo che la sua panchina aveva accusato qualche scricchiolio, il tecnico nerazzurro ha commentato così il successo contro il Barcellona: “Non è stata una vittoria inaspettata. Questa sera era una grossa occasione, la squadra l’ha colta in maniera cattiva e agonistica. Solo così puoi battere avversari forti come il Barcellona. Sono contento per i miei ragazzi, per i tifosi e per la società. Questo però deve essere solo l’inizio, non si è fatto nulla”.

Inter-Barcellona, Inzaghi si sfoga nel post partita: tutte le parole

Sempre ai microfoni di ‘Sky Sport’, Simone Inzaghi continua nella sua analisi post Inter-Barcellona: “Sabato ero dispiaciuto per la sconfitta con la Roma, ma non per la prestazione. Serate del genere fanno bene al morale, ma sabato si torna in campo. Speriamo di non perdere altri giocatori per affaticamento. Di certo può essere una vittoria che rappresenta un nuovo inizio per noi”.

Poi il tecnico ex Lazio si toglie qualche sassolino dalla scarpa dopo le tante voci relative ad un suo esonero: “Non ho nessuna rivincita da prendermi. Porto avanti il mio lavoro, purtroppo certi momenti capitano. So bene che in questi 14 mesi ho fatto ottime cose col mio staff, poi siamo l’Inter e bisognava uscire da un periodo così difficile per i nostri risultati. Questi ragazzi sono gli stessi che mi hanno regalato due trofei lo scorso anno e ora sanno che abbiamo parecchio terreno da recuperare”.