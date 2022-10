“Non l’ha mai chiesto”: Dybala, la rivelazione farà arrabbiare i tifosi

Cos’ha riscritto la storia di Paulo Dybala? La rivelazione ha spiazzato i tifosi, e cosi spunta una chiave di lettura molto particolare.

Dybala alla Roma sta costruendo una stagione importante, dopo le delusioni in casa Juve degli ultimi anni. Certo, ci sono stati anche gli infortuni ad aver condizionato in maniera evidente il rendimento della ‘Joya’ in quel di Torino, ma è anche vero che lo stesso attaccante aveva evidentemente bisogno di cambiare aria per ridestarsi. I tifosi bianconeri non hanno di certo accolto con un plebiscito la partenza dell’argentino, che di contro ha ricevuto il grande omaggio della piazza giallorossa che lo aspettava a braccia aperte.

Eppure, non c’era soltanto la Roma tra le papabili soluzioni per il futuro di Dybala. Il Napoli, ad esempio, è stata una delle squadre accostate all’ormai ex attaccante della Juventus. Cosi come anche l’Inter, tra l’altro, ha monitorato costantemente la situazione legata a Dybala. C’è, però, anche un retroscena molto interessante riguardo Dybala e quello che sarebbe potuto essere stato il suo futuro.

Dybala, Inter o Roma? Cosi il futuro della Joya è stato deciso

Quella di Paulo è stata una situazione rovente, che ha tenuto alta l’attenzione per tutta l’estate. Alla fine è stata la Roma ad essersi assicurata le prestazioni dell’attaccante. Ma quanto erano concrete le possibilità di vederlo giocare con un’altra maglia? Magari con quella nerazzurra?

Ha toccato l’argomento Ivan Zazzaroni, direttore de ‘Il Corriere dello Sport’, che ai microfoni di ‘Tutto Convocati’ su ‘Radio 24’, è tornato indietro nel tempo, spiegando a suo modo di vedere qual è stato l’elemento determinante che di fatto ha deciso il futuro di Dybala.

“Quello che ha cambiato la storia di Dybala è stato l’arrivo di Lukaku. Marotta parlava con Antun, ma non ha mai fatto un’offerta, però lo teneva vivo”, ha spiegato Zazzaroni ai microfoni di ‘Radio 24’. “Inzaghi non ha mai chiesto Dybala, non era la sua priorità perchè aveva bisogno di un difensore”, le parole del giornalista. Insomma, da Lukaku ad Inzaghi, cosi è cambiato il futuro dell’attaccante.