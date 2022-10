Firma fino al 2027: Roma, pronta la sorpresa per Mourinho

La Roma si prepara a chiudere un’importante trattativa: la firma fino al 2027 è imminente, può sorridere il tecnico Mourinho.

Il mercato riaprirà soltanto il 2 gennaio. La Roma, intanto, ha già iniziato a riflettere sulle prossime operazioni da concretizzare. In estate il club è riuscito ad ingaggiare elementi del calibro di Paulo Dybala e Andrea Belotti, che hanno consentito di rendere più competitiva la rosa rispetto alle ultime stagione. Ora l’obiettivo del direttore generale Tiago Pinto consisterà nel prendere almeno un rinforzo difensivo e blindare i gioielli.

Per quanto riguarda il primo argomento, i riflettori sono finiti da tempo su Evan Ndicka. Il camerunese classe 1999 è in scadenza a giugno e fin qui ha rifiutato le proposte di rinnovo ricevute dall’Eintracht Francoforte. I teutonici nelle ultime ore si sono fatti ancora avanti ma, al tempo stesso, hanno iniziato a prendere in considerazione l’idea di cederlo già a gennaio.

Il suo profilo piace molto alla società giallorossa, che a breve cercherà di raggiungere una nuova intesa con Nicolò Zaniolo (legato ai colori giallorossi fino al 2024). Pinto ed il suo procuratore Claudio Vigorelli di recente hanno avuto modo di incontrarsi, individuando una bozza di intesa che verrà poi formalizzata a stretto giro di posta. Mancano da limare soltanto alcuni dettagli ma intanto la strada appare tutta in discesa.

Roma, pronto il rinnovo di contratto fino al 2027 per Zaniolo

Per Zaniolo in particolare, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, è pronto un contratto quinquennale da 4 milioni netti. Previsto anche uno di bonus, legato a determinati obiettivi personali e di squadra (qualificazione in Champions League). Possibile, inoltre, che nell’accordo venga inserita una clausola rescissoria compresa tra i 50 e i 60 milioni.

Il summit decisivo andrà in scena dopo la sfida di Europa League che vedrà la Roma affrontare in casa il Betis Siviglia attualmente primo nel girone C. Chiusa la trattativa, Pinto in seguito si concentrerà su quella riguardante Bryan Cristante divenuto ormai una colonna portante della formazione di José Mourinho. Anche a lui verrà sottoposto un rinnovo fino al 2027 con conseguente adeguamento dell’ingaggio che passerà dagli attuali 1.8 milioni a circa 3.