Locatelli-Miretti e occhio a Di Maria: la nuova decisione di Allegri

Locatelli-Miretti, un nuovo ballottaggio che potrebbe caratterizzare tutta la seconda parte della stagione del centrocampo della Juventus. L’ex Sassuolo potrebbe recuperare terreno sul giovane centrocampista della Nazionale Under 21

Quale sarà il nuovo modulo della Juventus in vista del proseguimento della stagione? 3-5-2, 4-4-2 o 4-3-3? Tre varianti tattiche che Allegri potrebbe decidere di alternare in base alla disponibilità dei suoi uomini e dalle caratteristiche dell’avversario.

Locatelli potrebbe insidiare nuovamente la titolarità di Miretti, in attesa del ritorno di Pogba. Con il ritorno del francese, infatti, Allegri potrebbe puntare su un centrocampo a tre composto da Paredes al centro, Pogba a sinistra e Rabiot sul centro-destra.

Miretti, Locatelli e McKennie, in questo caso potrebbero rappresentare le tre alternative ai titolari, così come Fagioli, attualmente dimenticato da Allegri nelle gerarchie del centrocampo bianconero. Il ritorno di Pogba, però, potrebbe concretizzarsi solamente tra circa un mese.

Locatelli-Miretti, due nomi per una sola maglia: che succede con Di Maria?

In caso di 3-5-2, Di Maria potrebbe giocarsi una maglia da titolare con Milik per affiancare Vlahovic al centro dell’attacco. Occhio, però al possibile ritorno al 4-3-3 con Di Maria esterno destro e Kostic esterno sinistro in attesa del recupero di Chiesa.

L’ex Fiorentina, inizialmente entrerà in campo solamente nella parte finale delle partite per riprendere confidenza con il terreno di gioco e ritmo partita. Da gennaio in poi, Allegri spera di poterlo recupero al 100%. Con il ritorno di Chiesa, Di Maria potrebbe scalare nel ruolo di mezz’ala destra. Per il momento, con Pogba e Chiesa fuori, il ruolo di mezz’ala sarà conteso da Locatelli e Miretti, mentre sulla fascia sinistra (possibile ruolo di Chiesa) agirà il confermatissimo Kostic.