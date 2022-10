Juventus, salti di gioia per Allegri: la notizia è ufficiale

Buone notizie per la Juventus di Massimiliano Allegri. Il club bianconero è tornato al successo in campionato ma non è l’unica nota lieta.

In casa Juventus sta tornando un pizzico di ottimismo dopo un inizio di stagione tutt’altro che entusiasmante. Il club bianconero ha dovuto fare i conti con diverse difficoltà, partendo dagli infortuni fino a risultati molto deludenti. La squadra sta faticando sia in Serie A che soprattutto in Champions League.

Il club bianconero è a quota 0 punti dopo due gare nel girone di Champions League e la squadra deve assolutamente vincere nel match valido per il terzo turno contro il Maccabi. Nell’ultimo match di campionato i bianconeri sono tornati al successo, e non è l’unica buona notizia.

I tre punti per la squadra di Allegri hanno portato il sorpasso all’Inter ed un’importante iniezione di morale nel gruppo della squadra torinese. La formazione, alle prese con diversi infortuni negli ultimi mesi, potrebbe presto ritrovare una pedina fondamentale per la storia recente della Juventus.

Juventus, Chiesa torna parzialmente in gruppo

Nella giornata odierna la squadra ha ripreso gli allenamenti in vista del match contro il Maccabi ed è arrivata un’ottima notizia. Come riporta il report ufficiale sul sito del club ‘Federico Chiesa ha iniziato oggi un parziale e graduale rientro in gruppo’. Notizia molto importante per l’esterno che è assente dalla scorsa stagione.

Il resto della squadra si è suddiviso in allenamento di recupero per chi ha giocato ieri e campo per il resto del gruppo. La Juventus avrà diversi impegni importanti nelle prossime settimane e la squadra di Allegri è chiamata al riscatto dopo un inizio di stagione abbastanza complicato.