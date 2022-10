Mondiali, ancora un colpo di scena: l’Ucraina spiazza tutti

A poche settimane dall’inizio dell’edizione in Qatar dall’Ucraina arriva un’importante notizia riguardo i Mondiali.

Tra poche settimane il mondo del calcio si fermerà per i Mondiali. Il più importante evento calcistico quest’anno si svolgerà in Qatar, in una veste doppiamente inedita: per la prima volta infatti si gioca in un paese arabo e per la prima volta si giocherà d’inverno.

La FIFA però guarda già oltre, se l’edizione 2026 è già stata assegnata al trio Messico, Canada e Stati Uniti, per l’edizione 2030 già si parla di una foltissima concorrenza. Sono infatti arrivate ben 3 proposte diverse sul tavolo del massimo organismo calcistico continentale.

Da un lato c’è l’Arabia Saudita che vorrebbe, dopo il Qatar, riportare immediatamente i Mondiali nei paesi arabi. Per farlo si presenta con Egitto e Grecia, in quello che sarebbe un inedito mondiale giocato in tre continenti. C’è poi il quartetto sudamericano: Cile, Paraguay, Argentina e Uruguay che avrebbe dalla sua il fatto riportare il mondiale del centenario dove tutto è iniziato. E infine il ticket europeo Spagna-Portogallo.

Mondiali, la carta di Spagna e Portogallo: un girone si giocherà in Ucraina.

Al momento il duo iberico sembra quello con minori possibilità di ottenere l’assegnazione dei Mondiali. Stando però a quanto trapela dal Times Spagna e Portogallo sarebbero pronte a giocarsi una carta inaspettata per rendere ‘appetibile’ la loro candidatura.

Le due federazioni avrebbero infatti stretto un accordo con l’Ucraina per inserire quest’ultimo paese come terzo paese ospitante, nel quale si giocherebbe uno dei gironi. Una mossa che verrà ufficializzata in una conferenza stampa domani all’UEFA e che, vista la situazione geopolitica, potrebbe attirare consensi verso questo triplice candidatura.