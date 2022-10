Inter, la rivelazione dell’agente gela i tifosi: “Può succedere di tutto”

L’agente del giocatore dell’Inter parla apertamente di futuro, senza escludere che il calciatore possa cambiare maglia al termine della stagione.

La vittoria contro il Barcellona ha ridestato in parte il morale dell’Inter, ma sicuramente non ha cancellato le settimane difficili di quest’inizio stagione. I nerazzurri non riescono a trovare un’identità precisa e mantenere il pallino del gioco spesso si rivela impossibile, ai danni chiaramente anche di quello offensivo, meno produttivo.

Al momento, la panchina di Simone Inzaghi sembra essere al sicuro e i giocatori remano in una direzione comune, affinché l’allenatore possa ritrovare la serenità e lo stesso l’ambiente tutto.

Tra i calciatori più in vista della rosa dell’Inter indubbiamente c’è Lautaro Martinez, che col tempo ne è diventato anche un pilastro. L’attaccante argentino non ha mai nascosto il suo legame con l‘Inter, che l’ha spinto a voler proseguire il cammino in squadra. Le cose potrebbero cambiare a fine stagione.

Inter, le parole dell’agente di Lautaro Martinez sul futuro

Alejandro Camano, agente di Lautaro Martinez, ai microfoni di ‘TyC Sports’ è intervenuto così sul presente dell’attaccante: “L’Inter è stata costruita in modo potente e Lautaro è tra i primi 10 giocatori al mondo. Ricevo molte telefonato per lui. Il ragazzo ha due priorità entro la fine dell’anno, ovvero l’Inter e la Nazionale. È maturo, con una bella famiglia che lo accompagna, con un clima di tranquillità che è sempre importante. Si sente amato da italiani e argentini”.

Per ciò che invece accadrà da gennaio 2023 in poi non c’è ancora una previsione certa, come racconterà l’agente: “Non mi stupirei dell’interesse concreto da parte del Bayern Monaco, richieste ne arrivano sempre ma per ora lui ha le idee chiare. Nell’ultimo mercato c’erano possibilità di andare via per delle cifre impressionanti ma ha capito che era meglio non cambiare. In futuro può succedere di tutto. In futuro può succedere di tutto. L’Inter non è nel momento migliore, ma è una grande squadra e un posto meraviglioso. Nessuno esclude che altri club per lui appaiano sul mercato in maniera forte, ma lui non ha fretta”.