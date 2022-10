“Scambio con l’Arsenal”: Juve, dall’Inghilterra spunta la trattativa a sorpresa

L’indiscrezione proveniente dall’Inghilterra apre ad un’altra importante novità nel centrocampo della Juventus di Max Allegri

La Juventus è chiamata a bissare la vittoria con il Bologna approfittando di un avversario sulla carta abbordabile, il Maccabi Haifa. I bianconeri devono viaggiare spediti per conservare ancora qualche opzione di qualificazione in Champions League. La squadra di Allegri deve sfruttare i prossimi due match per riaprire il discorso.

Le voci di calciomercato, intanto, tornano già ad avvolgere il club juventino. Gli ultimi rumors che provengono dall’Inghilterra riguardano la possibilità di uno scambio con l’Arsenal. La pista di mercato avanzata dal ‘Daily Express’ prende in considerazione due centrocampisti con una quotazione simile.

Juventus, dall’Inghilterra rivelano la proposta ai bianconeri: Arsenal disposto ad offrire Lokonga in cambio di Manuel Locatelli

Secondo quanto riferito dal ‘Daily Express’, l’Arsenal è interessata al centrocampista della Juventus Manuel Locatelli. Il calciatore ex Sassuolo e Milan non sta vivendo il suo periodo più positivo tuttavia l’interesse della Premier League sembra reale con i ‘Gunners’ disposti ad offrire una contropartita tecnica ai bianconeri.

Per arrivare a Locatelli, infatti, il club londinese guidato dallo spagnolo Arteta sarebbe intenzionato a mettere sul piatto della bilancia il cartellino di Albert Sambi Lokonga. Il centrocampista belga classe 1999 è stato impiegato in sette circostanze dal tecnico iberico in questa stagione raccogliendo un totale inferiore a 300 minuti di gioco.

L’Arsenal ha prelevato il giocatore dall’Anderlecht, club con il quale è cresciuto, in cambio di 17.5 milioni di euro a luglio dello scorso anno. La Juventus ha preso Locatelli dal Sassuolo in prestito per 14 milioni di euro, con obbligo di riscatto condizionato fissato a 30 milioni di euro.