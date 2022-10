Napoli, il rinnovo di Meret è ufficiale: tutti i dettagli dell’accordo

Il rinnovo di Alex Meret è ufficiale, una trattativa tra l’entourage del portiere e il Napoli che andava avanti da tempo

Il Napoli in estate ha scelto di affidare la titolarità della porta ad Alex Meret, dopo l’addio di Ospina e l’arrivo di un secondo come Salvatore Sirigu. Il contratto del portiere italiano è stato ufficialmente rinnovato, come diramato dai canali del club partenopeo, fino al 2024. Meret ha convinto lo staff dirigenziale e tecnico a proseguire insieme questo cammino, nonostante la scorsa estate siano stati cercati i vari Kepa e Keylor Navas.

Una trattativa che era stata già impostata nei mesi scorsi e che poco fa ha trovato la sua quadra definitiva. C’è però da soffermarsi sui dettagli dell’accordo tra Meret e il Napoli.

Napoli, i dettagli del rinnovo di Meret

Stando alle informazioni raccolte da SerieANews.com, il rinnovo di Meret è fino al 2024. Ma nel suo contratto è presente un’opzione unilaterale che il Napoli potrà esercitare e prolungare fino al 2025. Inoltre, c’è un’altra opzione condizionata da rendimento e presenze del portiere italiano per allungare fino al 2026.

Il precedente accordo tra le parti scadeva nel 2023: l’allungamento di un ulteriore anno può sembrare troppo corto. Ma le opzioni per proseguire ancora insieme ci sono e dipenderanno principalmente dal club partenopeo e dal raggiungimento di alcuni obiettivi da parte di Meret.