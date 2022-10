Handanovic e Onana spiazzano Inzaghi: ecco cosa potrebbe accadere

Il ballottaggio tra Handanovic e Onana potrebbe subire un improvviso cambio di marcia a partire dalla sfida di Champions League tra Inter-Barcellona. L’ex portiere dell’Ajax sarebbe pronto all’immediato sorpasso

Periodo decisamente complicato per l’Inter di Simone Inzaghi, il quale sarà chiamato a risolverà definitivamente i problemi e rilanciare i nerazzurri sia in campionato, sia in Champions League. Il primo nodo da sciogliere sarà legato alla scelta del portiere titolare.

Handanovic resta favorito sull’ex Ajax, ma la sensazione è che le gerarchie tra i pali potrebbe ribaltarsi già dalle prossime settimane. Perchè è stato acquistato Onana se poi si continua a preferirgli Handanovic? A quel punto sarebbe stato meglio puntare su un giovane di prospettiva dall’ingaggio decisamente più contenuto.

E’ questo uno dei commenti comparsi su Twitter dove continua a spopolare il malcontento dei tifosi nerazzurri, sia per l’attuale andamento della squadra, sia per la gestione del ballottaggio tra i due portieri.

Ballottaggio Handanovic-Onana, possibile passaggio di consegne?

Onana partirà titolare in vista del match di Champions League contro il Barcellona. Una decisione che potrebbe spingere Inzaghi a riformulare le gerarchie in vista del futuro e in occasione delle prossime gare di campionato. Tutto dipenderà dalla prestazione dell’ex Ajax.

Uno sguardo al presente, ma soprattutto al futuro: ecco perchè Onana potrebbe superare definitivamente Handanovic nelle gerarchie. La continua alternanza tra i due portieri, potrebbe causare più problematiche rispetto ai benefici. Ecco perchè Inzaghi sarà chiamato a prendere una scelta definitiva per tutta la stagione.