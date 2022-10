Inter-Barcellona, polemiche furibonde: catalani pronti ad un gesto estremo

Non si placano le polemiche dopo il finale del match di Champions League tra Inter e Barcellona. Ecco cosa sta succedendo.

Il match di ieri sera di Champions League tra Inter e Barcellona si è concluso con la vittoria dei nerazzurri per 1-0. Un match che però è stato costellato di polemiche, soprattutto per alcune decisioni arbitrali.

Il Barcellona recrimina in particolare per due episodi che, a detta dei catalani, sono clamorosi errori da parte dell’arbitro del match, il signor Slavko Vincic. Viene contestato il gol annullato a Pedri per un tocco di mano di Ansu Fati e il mani non visto nel finale di Dumfries.

Soprattutto il secondo è diventato in Spagna un vero e proprio caso. Le proteste da ieri sera non accennano a diminuire con gli opinionisti catalani che sono letteralmente su tutte le furie. Il ko complica e non poco la corsa qualificazione del Barcellona, ora costretto a fare risultato pieno nel match di ritorno contro l’Inter.

Barcellona, dopo il ko con l’Inter parte la denuncia alla UEFA

Che il post partita di Inter-Barcellona sarebbe durato a lungo era facile intuirlo dal comportamento dei catalani nel dopo partita. Il nervosismo per la sconfitta rischia però di diventare ‘istituzionale’ visto che, stando a quanto riporta il Mundo Deportivo, giornale da sempre vicinissimo alle vicende di casa blaugrana, i catalani sarebbero pronti a denunciare l’UEFA.

Un gesto estremo che però, dal punto di vista dei blaugrana, si rende necessario non solo dopo l’arbitraggio di ieri, ma dopo anche alcuni episodi contestati nel match contro il Bayern Monaco. Nota curiosa: in entrambe le partite al VAR c’era lo stesso arbitro Pol van Boekel.