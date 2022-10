Inter, Inzaghi gelato: pessima notizia dopo il Barcellona

Subito una brutta notizia per Simone Inzaghi dopo la vittoria ottenuta con il Barcellona: il tecnico dell’Inter perde una pedina

Contro il Barcellona, l’Inter ha ottenuto il successo che probabilmente le mancava per liberarsi dalla pressione e chiudere un periodo di grossa difficoltà. I nerazzurri lo hanno fatto nel match più importante della stagione fino a questo punto. I tre punti contro i catalani erano fondamentali per il prosieguo del cammino in Champions League.

Neppure il tempo di esultare per la vittoria ottenuta contro la squadra di Xavi, però, che per Simone Inzaghi si riaffacciano i problemi. L’allenatore interista ha ricevuto una spiacevole notizia da uno dei suoi calciatori. Gli esami ai quali si è sottoposto hanno segnalato un infortunio.

Inter, Inzaghi perde Joaquin Correa: risentimento tendineo al ginocchio sinistro, in forte dubbio il match con il Sassuolo

Il ‘Tucu’ Correa si è sottoposto ad esami strumentali dopo la gara di ieri sera contro il Barcellona. L’esito degli stessi, come segnalato dal club nerazzurro, è positivo. I test hanno riferito di un risentimento muscolare per il calciatore argentino, titolare ieri contro i blaugrana.

L’attaccante ex Lazio è stato sostituito da Edin Dzeko dopo pochi minuti del secondo tempo. Questa mattina, poi si è sottoposto a degli accertamenti per valutare l’entità del problema avvertito. Gli esami hanno testimoniato un risentimento tendineo al ginocchio sinistro. Le sue condizioni saranno monitorate dallo staff sanitario dell’Inter giorno per giorno.

Come riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’, tuttavia, sembra improbabile una sua convocazione per il confronto esterno di sabato contro il Sassuolo, a Reggio Emilia. Correa si unisce al box infermeria, all’interno del quale si trovano Brozovic, Lukaku e Cordaz.