“Mai…”: Juventus, il chiarimento di Nedved su Allegri

Pavel Nedved chiarisce la situazione di Massimiliano Allegri prima del match tra Juventus e Maccabi Haifa

La Juventus all’Allianz Stadium cerca la prima vittoria di questa stagione in Champions League, dopo aver perso contro PSG e Benfica. Contro il Maccabi Haifa sarebbe la quarta vittoria tra Serie A e Coppa, dopo il convincente 3-0 casalingo col Bologna. Tre punti che hanno dato respiro a Massimiliano Allegri, del quale si è parlato tantissimo visto il pessimo inizio di stagione dei bianconeri.

Della situazione che ha vissuto e sta vivendo Allegri, ha parlato Pavel Nedved. Il vice presidente della Juventus ha parlato ai microfoni di Sky Sport, soffermandosi anche sul Napoli: “Mi piace come giocano. Hanno tanta presenza in area di rigore, devo fargli i complimenti per la partita di ieri. Il gioco mi ha impressionato, anche noi abbiamo delle idee in testa con Chiesa e Pogba”.

Juventus, Nedved su Allegri: “Mai in discussione”

Di seguito, le parole di Nedved su Allegri: “E’ aumentata la fiducia dopo la vittoria col Bologna, certo, ma l’allenatore non è mai stato in dubbio. Ci sono stati pochissimi allenamenti e io non sono molto bravo a capire come sta la squadra. Milik recupererà presto. Stasera scende in campo una squadra forte, dobbiamo fare punti. Io sono fiducioso”.

Insomma, Nedved ha chiarito che verso Allegri c’è fiducia. Nelle scorse settimane ci sono stati dei rumors sul vice presidente della Juventus che non gradirebbe l’operato dell’allenatore. Per adesso, voci smentite direttamente dallo stesso Nedved. E Allegri questa sera può portare a casa una vittoria importante e recuperare punti su PSG e Benfica.