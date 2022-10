Roma, Mourinho scalda i motori: decisione improvvisa, attacco inedito

La Roma scalda i motori in vista del match di questa sera contro il Betis. Josè Mourinho rivoluziona l’attacco: coppia inedita.

La Roma di Josè Mourinho continua a lavorare senza sosta in vista dei prossimi impegni. Il club capitolino, reduce dalla vittoria in campionato contro l’Inter di Simone Inzaghi, è decisa a far bene anche in Europa, lontano dai confini del Belpaese.

Lo Special One cerca a tutti i costi punti utili nel girone di Europa League, dove attualmente ricopre la terza posizione dopo Betis e Ludogorets. Proprio stasera, però, c’è l’occasione di fare un balzo importante e di regalare ulteriore entusiasmo alla tifoseria giallorossa.

Betis-Roma, Mourinho ha deciso la coppia d’attacco

Questa sera alle ore 21:00 in punto, la Roma venderà cara la pelle contro il Real Betis. Mourinho, deciso a non contemplare altri risultati oltre la vittoria finale, schiererà la miglior formazione a disposizione.

Come riferisce il portale ‘Tuttomercatoweb.com’, il tecnico portoghese affiderà l’attacco, con ogni probabilità, al duo formato da Tammy Abraham e Andrea Belotti. Con Pellegrini out a causa di un affaticamento muscolare rimediato dopo il match di San Siro, Mourinho scioglie ogni dubbio. Gli ultimi allenamenti dei due convincono e, così, Abraham e Belotti giocheranno insieme per la prima volta dal primo minuto di gioco. Alle loro spalle agirà Paulo Dybala che, come annunciato ieri in conferenza, sta bene e sarà del match. Resta in panchina, almeno inizialmente Zaniolo. Confermato il resto dell’undici titolare, con Spinazzola che scalda i motori e Zalewski pronto ad entrare a gara in corso.