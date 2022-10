Conference League, segui la partita LIVE su SerieANews.com tra Hearts e Fiorentina: partita cruciale per gli uomini di Italiano

Ultima in classifica e con un solo punto nel girone, la Fiorentina è chiamata ad una reazione forte in Conference League contro l’Hearts. Una gara complicata per i viola, che in Europa sono fanalino di coda e a rischio figuraccia. Anche perché il girone non era proibitivo e non escludeva una possibile risalita del gruppo toscano.

Dinanzi, però, ci sarà una delle squadre più ostiche del girone. Fare risultato in Scozia non sarà semplice per gli uomini di Italiano, consapevoli che gli Hearts proveranno a blindare il secondo posto in classifica con un risultato di lusso contro la Fiorentina.

Conference League, le probabili formazioni di Hearts-Fiorentina

Hearts (4-2-3-1): Gordon; Smith, Neilson, Kingsley, Cochrane; Kiomourtzoglou, Devlin; Ginnelly, Grant, McKay; Shankland. All. Neilson.

Fiorentina (4-3-3): Gollini; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Duncan; Koaume, Jovic, Saponara. All. Italiano.