La Lazio di Maurizio Sarri, dopo aver sconfitto lo Spezia in campionato, sfiderà lo Sturm Graz in Europa League.

Dopo la vittoria netta contro lo Spezia, la Lazio è pronta per giocare di nuovo in Europa League. I capitolini, infatti, alle ore 19.00, giocheranno in trasferta contro lo Sturm Graz. I capitolini hanno l’obbligo di vincere, considerando il capitombolo contro i danesi del Midtjylland.

Lo stesso Maurizio Sarri ha ribadito l’importanza della gara contro lo Sturm Graz: “Sarà una gara molto tosta, dobbiamo rimediare alla sconfitta subita contro il Midtjylland. Vogliamo continuare a crescere”.

Sturm Graz-Lazio, le probabili formazioni

Sturm Graz (4-3-1-2): Siebenhandl; Gazibegovic, Wuthric, Borkovic, Dante; Horvat, Stankovic, Prass; Boving; Sarkaria, Ajeti. Allenatore

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Marcos Antonio, Vecino; Anderson, Immobile e Zaccagni