La Roma di Josè Mourinho e il Betis scenderanno in campo tra poco nella terza giornata di Europa League, segui la partita live.

La Roma di Josè Mourinho ospiterà il Betis Siviglia in una dura sfida valida per il terzo turno di Europa League. Il club spagnolo guida la classifica del girone a punteggio pieno mentre i giallorossi hanno finora collezionato 1 vittoria ed una sconfitta nel corso della competizione. Primo match cruciale per il club capitolino.

Mourinho deve fare i conti con le assenze e per il match odierno non sarà a disposizione il capitano Lorenzo Pellegrini. Ballottaggi in attacco con curiosità riguardo alla scelta sull’argentino Paulo Dybala, decisivo contro l’Inter.

Roma-Betis, le probabili formazioni di Europa League

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Matic, Cristante, Spinazzola; Dybala, Zaniolo; Abraham. Allenatore: José Mourinho

BETIS (4-2-3-1): Bravo; Ruibal, Luiz Felipe, Gonzalez, Miranda; Akouokou, Guardado; Luiz Henrique, Canales, Joaquin; Willian Jose. Allenatore: Manuel Pellegrini