Tegola Roma, Mourinho è senza parole: succede contro il Betis

La Roma è in campo questa sera contro il Real Betis per una nuova sfida di Europa League: arriva però una tegola improvvisa.

La Roma è scesa questa sera in campo allo Stadio Olimpico contro il Real Betis per un nuovo impegno di Europa League. Attualmente il punteggio è sullo 0-0, dal momento che tutto è da pochissimo cominciato. Il fischio d’inizio è arrivato infatti alle 21:00. Ma anche in così poco tempo è arrivata già una brutta notizia per José Mourinho.

La Roma è, quindi, impegnata in campo in questi minuti nel primo tempo contro il Betis. Il risultato è per ora fermo appunto sullo 0-0, ma i giallorossi puntano a portare a casa tre punti importanti.

Nel frattempo, tuttavia, solamente al terzo minuto di gioco è arrivata la tegola inaspettata e ovviamente anche insperata. José Mourinho è dovuto correre ai ripari, visto che il giocatore è stato costretto a chiedere il cambio. Ecco dunque cos’è accaduto a Celik.

Roma-Betis, tegola per Celik: queste le condizioni del giocatore e il motivo del cambio

Il Betis non si sta, in questa sfida di Europa League, facendo intimorire dall’Olimpico e dall’avversario che si trova difronte. Sta, infatti, attaccando in casa della Roma. La squadra di José Mourinho, inoltre, è stata anche colpita da un infortunio che non ci voleva. Tutto è successo al 3′.

Questa sera, infatti, Mourinho aveva scelto di far rifiatare Spinazzola e di schierare in campo, dall’inizio, Mehmet Zeki Celik. Il giocatore però solamente dopo tre minuti di gara è stato costretto a chiedere il cambio. Problemi al ginocchio destro. In uno scontro sfortunato con Mancini, la gamba del giocatore si è piegata in maniera sbagliata e ha subito una torsione innaturale. La speranza, adesso, è che il problema sia meno serio di quanto si possa pensare.