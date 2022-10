Serie A, la decisione del club è ufficiale: arriva il comunicato

Un club della Serie A, dopo i deludenti risultati ottenuti fin qui, ha preso una decisione: c’è il comunicato ufficiale.

La Serie A, in questo primo scorcio di stagione, ha già regalato diverse sorprese e colpi di scena inaspettati. Alcune squadre, come ad esempio l’Atalanta e l’Udinese, stanno andando oltre le più rosee aspettative. Altre, invece, hanno cambiato guida tecnica a causa dell’avvio deludente in campionato. È il caso del Monza e del Bologna, che hanno licenziato rispettivamente Giovanni Stroppa e Sinisa Mihajlovic per puntare su Raffaele Palladino e Thiago Motta.

A questo elenco va poi aggiunta la Sampdoria, che nei giorni scorsi si è separata da Marco Giampaolo. Il quale, in 8 gare, è riuscito a conquistare soltanto due punti. Troppo poco per la dirigenza, che ha scelto così di voltare pagina ed affidarsi ad un nuovo allenatore. Inizialmente era stata valutata l’idea di richiamare Roberto D’Aversa (sotto contratto fino a giugno) ma l’opzione non ha scaldato i cuori della dirigenza, attratta dalla possibilità di ingaggiare Claudio Ranieri.

La trattativa con lui, però, non si è concretizzata. Da qui la decisione di virare con forza su Dejan Stankovic, dimessosi a fine agosto dalla Stella Rossa dopo aver fallito la qualificazione alla fase a gironi della Champions League. I contatti sono proseguiti in maniera serrata, con l’ex calciatore dell’Inter che alla fine ha deciso di dire “sì” alla proposta dei blucerchiati.

Serie A, Stankovic è il nuovo allenatore della Sampdoria

L’operazione è stata ufficializzata attraverso un comunicato pubblicato sul sito della Doria. Stankovic, in particolare, ha firmato fino al 30 giugno 2023 con opzione per il 2024. “Al tecnico e al suo staff un buon lavoro e un sincero in bocca al lupo da parte del presidente Marco Lanna, del Consiglio di Amministrazione e di tutta la società”. Ora resta da vedere quale sarà lo schieramento che il serbo adotterà per cercare di risollevare le sorti della squadra.

‘La Gazzetta dello Sport’, nell’edizione odierna, ha parlato di un 4-2-3-1 con Francesco Caputo confermato nel ruolo di unica punta supportato dal trio composto da Filip Djuricic, Abdelhamid Sabiri e Manolo Gabbiadini. In mediana, invece, dovrebbe continuare ad avere una maglia da titolare Gonzalo Villar e Tomas Rincon. Idee che Stankovic inizierà a valutare oggi pomeriggio, nel corso della prima seduta sotto la sua gestione.