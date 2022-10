Sampdoria, un ‘big’ in panchina: spunta il nome a sorpresa

La Sampdoria ha avviato il casting teso ad individuare il sostituto dell’esonerato Giampaolo: tante le opzioni, contattato un big.

Notte di profonda riflessione in casa Sampdoria, dopo la sconfitta subita in casa per mano del Monza costata la panchina a Marco Giampaolo. Ieri il club, alla luce dell’ennesima brutta prestazione offerta dalla squadra, ha preso la sofferta quanto inevitabile decisione di allontanarlo avviando il casting per individuare il sostituto. Tanti i nomi attualmente al vaglio della dirigenza, chiamata a chiudere la pratica nel minor tempo possibile.

La soluzione più facile, quella che di fatto non comporterebbe nessun esborso ulteriore per le già martoriate casse blucerchiate, consiste nel richiamare Roberto D’Aversa sotto contratto fino al prossimo 30 giugno. Il suo nome, però, non scalda del tutto il cuore della dirigenza che, in queste ore, ha provveduto a contattare vari altri tecnici in modo tale da avere a disposizione un’ampia rosa di candidati.

Nell’elenco, ad esempio, rientrano Aurelio Andreazzoli (licenziato nello scorso giugno dall’Empoli) e Leonardo Semplici la cui ultima esperienza lavorativa risale al Cagliari (febbraio-settembre 2021). Intrigano pure Daniele De Rossi e Dejan Stankovic, che ha detto addio alla Stella Rossa dopo aver mancato la qualificazione in Champions League. Tante opzioni quindi, con il club che ha iniziato a seguire quello che viene considerato un autentico big: Claudio Ranieri.

Sampdoria, avviato il casting per il dopo Giampaolo

L’ex Leicester gode della stima dell’intera società, anche alla luce dei risultati positivi conquistati sotto la sua guida nel periodo compreso tra l’ottobre 2019 ed il 30 giugno 2021. A frenare le trattative però, come confermato nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, è il suo ingaggio non alla portata della Sampdoria impegnata in un complicato passaggio di proprietà.

Le parti nella giornata odierna avranno modo di confrontarsi, così da verificare se esistono le condizioni necessarie per arrivare ad un’intesa comune. In caso di fumata nera, si guarderà oltre. Il tempo, intanto, passa e la situazione resta grave. Dopo 8 partite di campionato i liguri sono ultimi in classifica con appena due punti e sei sconfitte. Urge un elettrochoc immediato.