Roma, un’altra brutta notizia dopo il Betis: l’annuncio gela Mourinho

La Roma è ancora reduce dalla pesante sconfitta subita in Europa League, ma ora è arrivato anche un annuncio che spaventa club e tifosi.

La Roma non ha ancora digerito la sconfitta rimediata nella serata di ieri in Europa League contro il Betis. Specialmente per la modalità in cui è arrivata, allo scadere del match. Nel frattempo, poi, è arrivata anche una dichiarazione che preoccupa l’intero ambiente giallorosso.

La Roma è chiamata ora a ripartire dopo la sconfitta subita, nei minuti finale del match, contro il Betis in Europa League. La squadra di José Mourinho dovrà ripartire dagli errori commessi e migliorare per cercare di agguantare il secondo posto nel girone della competizione.

Non tutti i giocatori sono stati all’altezza delle aspettative. Uno tra questi, in tal senso, è stato Tammy Abraham. Ancora lontano dal giocatore della passata stagione e a segno, finora, solamente due volte in dieci impegni in cui ha preso parte. Le sue dichiarazioni, poi, non fanno dormire sonni particolarmente tranquilli a José Mourinho e a tutti i tifosi.

Roma, senti Abraham: la rivelazione dell’attaccante spiazza. Queste le sue parole in merito al futuro

Tammy Abraham, quindi, ai microfoni di ‘OJB Sport’ ha affermato: “La mia attenzione ora sta nel fare esattamente ciò che ho fatto qui la scorsa stagione. Sono felice a Roma, la squadra è buona. Il mister anche, così come la città e i tifosi. Sono felice, ma sai non puoi mai sapere cosa ti riserva il futuro. Solo Dio lo conosce”.

Sull’attaccante inglese José Mourinho si è esposto in prima persona e ha sempre preteso il meglio dalle sue capacità. Ora le parole del giocatore sul futuro preoccupano, specialmente perché accostate a un momento non semplice vissuto in ottica reti segnate. Abraham si spende sempre tanto in campo, ma alla Roma servono i suoi gol e anche con urgenza. Quelli di Paulo Dybala non bastano.