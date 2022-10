“Ai romanisti piacerebbe molto, è da prendere”: Roma, il consiglio dell’ex

Consiglio di mercato per la Roma. L’ex attaccante è sicuro: il calciatore in questione sarebbe il rinforzo ideale per Mourinho.

La Roma è ancora alla ricerca di una sua continuità. La squadra di José Mourinho, dopo il successo in campionato contro l’Inter a San Siro non è stata in grado di replicare in Europa League dove ha dovuto soccombere al Betis Siviglia.

L’ex attaccante giallorosso, il montenegrino Mirko Vucinic, però predica calma e, dalle colonne della Gazzetta dello Sport, difende la squadra e Mourinho. “La Roma si è rinforzata con calciatori esperti. Grazie a Mourinho ha intrapreso un percorso di crescita importante.”

Niente allarmi quindi per il passo falso in Europa League. Per Vucinic, 147 presenze e 46 gol con la maglia dei giallorossi prima del passaggio alla Juventus, la Roma è sulla strada giusta. Bisognerà solo pazientare un altro po’. E magari intervenire sul mercato. Anche qui, l’ex attaccante ha un consiglio per i giallorosso. Un calciatore di un’altra sua ex squadra: Strefezza del Lecce.

Roma, il consiglio di Vucinic sul mercato: Strefezza del Lecce.

“Ha estro, tecnica, intelligenza.” ha dichiarato Vucinic a proposito di Strefezza del Lecce. “E’ un calciatore che quando l’ho visto mi ha stupito molto in positivo. Sono certo che all’Olimpico con la maglia della Roma renderebbe molto bene. Ai romanisti piacerebbe un sacco e l’Olimpico si gaserebbe molto con i suoi numeri.”

Infine un passaggio proprio sul Lecce, squadre nella quale Vucinic è esploso giovanissimo. Con i salentini 111 presenze in 6 anni per il montenegrino, il quale paragona questo Lecce al suo. “Sembra davvero il mio Lecce.” ha concluso Vucinic. “Spero riescano a fare bene come ai tempi di Zeman o Rossi. La voglia di affermarsi di questi ragazzi è un’arma preziosa. Spero però che l’inesperienza non giochi brutti scherzi.”