Calciomercato, “Ronaldo a gennaio”: stavolta si può fare

L’addio di Cristiano Ronaldo dal Manchester United può diventare realtà: il portoghese andrebbe via a gennaio

Cristiano Ronaldo ha letteralmente fatto la guerra con il Manchester United la scorsa estate per andar via. Voleva giocare la Champions, ma alla fine si è accontentato dell’Europa League. Nessuna big ha deciso di puntare su di lui, mentre il Napoli lo avrebbe fatto solo a fronte di un’offerta dei Red Devils da 100 milioni di euro per Osimhen. Nulla di tutto questo è accaduto e CR7 è rimasto a Manchester dove siede spesso in panchina.

Grande attesa, dunque, per la sessione invernale di calciomercato. Jorge Mendes si attiverà nuovamente per regalare a Ronaldo una nuova destinazione. Considerando che si tratta di un classe ’85, seppur integro fisicamente, i ritmi del calcio dei top non sono più sostenibili come qualche anno fa. Dunque, non è da escludere un suo passaggio in MLS.

Ronaldo, possibile futuro in MLS già a gennaio

Il giornalista portoghese Pedro Almeida ha rilasciato alcuni aggiornamenti riguardo la situazione di Cristiano Ronaldo: “Ha avuto dei contatti con David Beckham per la possibilità di andare all’Inter Miami già a gennaio”. L’addio del portoghese dal Manchester United sarebbe prevedibilissimo, visto anche il pessimo umore del portoghese.

CR7 non ha mai nascosto l’idea di chiudere la carriera in MLS, anche se farlo a stagione in corso sembra sorprendente. Il suo obiettivo resta quello di incrementare i propri record in Champions League, a maggior ragione dopo questi mesi di assenza dalla competizione. Il fascino dell’Inter Miami, che si appresta a perdere Higuain, però, potrebbe avere la meglio.