Si parla già di calciomercato in casa Napoli, nonostante la stagione sia appena entrata nel vivo: un big può lasciare

Il Napoli viene da sette vittorie consecutive tra Serie A e Champions League. Un rendimento impressionante considerando che la scorsa estate sono andati via elementi importantissimi come Ospina, Koulibaly, Fabian, Insigne e Mertens. Ma non è finita qui la rivoluzione portata avanti dal club partenopeo, che potrebbe continuare anche nell’estate del 2023. Un altro giocatore che potrebbe andar via è Hirving Lozano.

Hirving Lozano ha il contratto in scadenza nel 2024 e se non rinnoverà, il Napoli dovrà cederlo per evitare di perderlo a parametro zero. Uno scenario che difficilmente accadrà, visto che l’attaccante messicano è stato pagato tre anni fa 45 milioni di euro. Una cifra altissima considerando l’apporto del giocatore alla causa partenopea. E della sua cessione ha parlato Alessandro Monfrecola, intermediario di mercato.

Napoli, Lozano via la prossima estate

Alessandro Monfrecola, intermediario di mercato, ha parlato ai microfoni di Radio CRC: “Secondo me Lozano andrà via dal Napoli, perché guadagna 4 milioni di euro a stagione. Ama Barcellona e Real Madrid, ma a meno che non lo rivoglia Ancelotti, non ha mercato. Non ha mai nascosto di aspirare ai top club inglesi, anche se forse si sta rendendo conto che il Napoli stesso lo è. Altri club in cui può andare sono Manchester United ed Everton”.

In passato, Lozano ha ricevuto delle critiche riguardo alcune sue dichiarazioni sull’ambire a un top club in futuro. Dichiarazioni poi ritrattate, ma il fatto è che l’attaccante messicano al Napoli non si è mai espresso al meglio delle sue potenzialità. Guadagna circa 4 milioni di euro a stagione e, considerando la politica che sta mandando avanti il club, è una cifra troppo alta. E quindi, il prossimo anno potrebbe essere ceduto.