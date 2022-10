Milan-Chelsea, il top player non ce la fa: arriva la conferma ufficiale

La prossima settimana si giocherà Milan-Chelsea, delicato incontro di ritorno valido per il quarto turno di Champions League.

Il Milan campione d’Italia di Stefano Pioli sta vivendo nelle ultime settimane dei grossi problemi. La società rossonera, capace lo scorso anno di sorprendere tutti e battere ogni avversaria nella rincorsa al titolo, è reduce da un momento piuttosto difficile. Il Milan ha subito una pesante sconfitta nell’ultimo turno di Champions League.

Il Chelsea ha letteralmente annichilito il club rossonero con un netto 3 a 0, un risultato dovuto anche o soprattutto alle assenze del club di Pioli, diversi ko arrivati nelle ultime settimane e che hanno colpito soprattutto la difesa. I forfait di Maignan, Theo Hernandez e Calabria hanno pesato molto e sono costate caro alla squadra che ha vinto la Serie A lo scorso anno.

Il Chelsea ha cambiato tecnico recentemente ed appare in ripresa e tra pochi giorni a San Siro ci sarà la sfida di ritorno. Il difensore dei Blues Wesley Fofana non sarà però dell’incontro, a causa di un infortunio piuttosto delicato. Il neo tecnico del Chelsea Potter ha confermato l’assenza in conferenza stampa.

Chelsea, Potter conferma il forfait di Fofana per il Milan

Fofana, autore del gol del vantaggio contro il club rossonero, non giocherà a San Siro e, a dire il vero, salterà anche altri match. Il tecnico del Chelsea Graham Potter ha parlato cosi riguardo le condizioni fisiche del suo calciatore:

“L’infortunio di Fofana? Non è così grave come pensavamo, ma credo ci vorranno alcune settimane. E’ uno stiramento al ginocchio e credo che potrebbe giocare prima dell’inizio dei Mondiali di calcio. Non è una situazione semplice e quindi bisogna capire come evolverà la sua riabilitazione”.