Infortunati Milan, riecco Theo Hernandez: le novità dall’infermeria

Tengono banco gli infortunati del Milan in vista delle prossime settimane. Occhio, però, alle ultime notizie dall’infermeria. Pioli potrebbe recuperare subito Theo Hernandez, il quale tornerà al 100% della condizione fisica già in vista della sfida contro la Juventus

Timido sorrido per Pioli per quel che riguarda il recupero di Theo Hernandez, dopo i recenti infortuni di Calabria e Kjaer. Il terzino rossonero tornerà in campo solamente a gennaio 2023, mentre per quel che riguarda il difensore danese, il suo recupero potrebbe concretizzarsi in circa 10-15 giorni.

Il terzino francese, invece, potrebbe ritornare nell’elenco dei convocati già in vista della sfida di Champions League contro il Chelsea, per poi tornare a completa disposizione in vista della 9^ giornata di campionato contro la Juventus.

Punto interrogativo sulle condizioni di Origi e Rebic, i quali continuano il loro lavoro differenziato in attesa di tornare a lavorare in gruppo. L’attaccante croato potrebbe tornare nell’elenco dei convocati contro la Juve, Origi sarà valutato dopo i recenti problemi muscolari e successivo consulto in Belgio.

Infortunati Milan, riecco Theo Hernandez: ottimismo per Rebic

Theo Hernandez subito a disposizione, mentre, come detto, cresce l’ottimismo per Rebic e Origi. I due attaccanti viaggiano spediti verso il ritorno in campo. Buone notizie anche per Maignan, il quale, dopo il ko al polpaccio, potrebbe far ritorno tra i convocati tra circa tre settimane.

Nessuna corsa contro il tempo per il portiere francese, così come per Saelemaekers, quest’ultimo potrebbe stare fermo per diversi mesi a causa delle lesione del legamento collaterale del ginocchio. Il Milan potrebbe ritornare sul mercato già nella prossima finestra di gennaio.