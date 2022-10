“Ora devo ammetterlo”: Inter, Handanovic gelato da chi non ti aspetti

La questione portieri in casa Inter tiene banco. Adesso arrivano importanti dichiarazioni su Handanovic e Onana.

La vittoria contro il Barcellona, seppur di misura e seppur condita da diverse polemiche a parte dei catalani, da morale e fiducia in casa Inter. A fronte di una partenza in campionato estremamente complicata, Simone Inzaghi con la vittoria in Champions League respira e fa respirare.

Uno dei punti principali sui quali si concentra la critica ai nerazzurri per questo inizio stentato è la questione portiere. Arrivato in estate a parametro zero dall’Ajax Onana fino a questo momento ha giocato solo in Champions League. Per lui 3 gol subiti in altrettanti match, ma soprattutto 2 clean sheet.

Handanovic invece è fino a questo momento stato il portiere prescelto per la Serie A. Il suo score risente molto delle difficoltà dell’Inter in campionato. Sono ben 13 i gol subiti in 8 apparizioni. Anche qui 2 clean sheet, ma molto meno impattanti visto il numero di partite superiore rispetto ad Onana.

Inter, il parere di Bergomi: “E’ ora di puntare su Onana”

Il grande ex Beppe Bergomi, da tempo ospite fisso negli studi di Sky Sport, interviene e dice la sua sulla questione portiere nerazzurro: “Handanovic l’ho sempre difeso e lo difenderò sempre. E’ un leader all’interno dello spogliatoio, ma c’è bisogno di una scossa.”

“Fino ad ora non mi ero mai sbilanciato sulla questione portiere.” continua Bergomi. “Ma è indubbio che ci sia bisogno di una scossa. Non ne faccio una questione di talento, Handanovic è un ottimo portiere e un grande leader, ma è proprio una questione di scintilla.”