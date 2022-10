“Starò meglio solo…” Italia, tifosi e Federazione spiazzati da Mancini

Il Ct dell’Italia, Roberto Mancini, è tornato a parlare della mancata qualificazione degli azzurri ai Mondiali di Qatar 2022.

Manca poco più di un mese e poi in Qatar si terrà l’edizione 2022 dei prossimi Mondiali di calcio. L’evento probabilmente più visto e apprezzato al mondo dell’intero panorama sportivo, ma per la seconda volta consecutiva l’Italia non vi prenderà parte. La ferita brucia ancora, nonostante la Nazionale sia in fase di ripresa e sia riuscita a qualificarsi alle Final Four di Nations League.

Il campionato di Serie A è pronto a fermarsi a metà novembre e lasciare spazio all’impegno internazionale. Probabilmente alcune squadre italiane ma non solo s’impegneranno in tournée estere e non per riuscire a mantenere il ritmo partita per coloro i quali non saranno convocati dalle proprie Nazionali o le stesse non si sono qualificate.

Il Ct Roberto Mancini continua a pensare alla grande delusione. L’approdo ai Mondiali era sicuramente il grande obiettivo da allenatore dell’Italia, dopo aver vinto gli Europei dello scorso anno.

Italia, il Ct Mancini: “Sarà dura vedere i Mondiali in tv”

Intervenuto all’Overtime Festival il Ct Mancini è tornato sull’argomento, dichiarando apertamente: “Non sarà facile il prossimo mese per gli italiani. Guardare i Mondiali e non vedere l’Italia sarà veramente durissima, per me e lo staff tecnico lo è in modo particolare”.

Da Macerata l’allenatore dell’Italia ha spiegato anche i motivi del patimento maggiore per sé e il suo staff: “Per i calciatori forse sarà meno dura perché hanno ripreso a giocare nei vari club e in qualche modo hanno assorbito in parte questa delusione. Io mi sentirò meglio soltanto quando saranno terminati i Mondiali. Ammetto che sarà davvero dura vederli dalla tv”.