Italia, spunta il sole all’orizzonte: l’annuncio della FIFA è ufficiale

Italia, ennesima buona notizia per la Nazionale. Stavolta l’annuncio ufficiale che fa gioire Roberto Mancini arriva dalla FIFA.

La Nazionale italiana del commissario tecnico Roberto Mancini è ripartita alla grande dopo la mancata qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022. La batosta contro la Macedonia del Nord, che ha negato l’accesso agli italiani alla Coppa del Mondo per la seconda volta consecutiva, ha inaugurato un nuovo ciclo per l’Italia.

La Nazionale maggiore riparte dai giovani, da volti meno noti di quelli visti negli ultimi anni. E lo fa con coraggio e decisione, così come notato negli ultimi due impegni del girone di Nations League 2022/2023. Nonostante la dura sconfitta di giugno contro la Germania, i due successi di fila contro Inghilterra ed Ungheria hanno riacceso l’entusiasmo della tifoseria.

Ranking FIFA aggiornato: Italia al sesto posto

I sei punti conquistati, inoltre, sono valsi la testa del girone e l’accesso alle Final Four del torneo europeo. In arrivo, però, c’è anche un’altra buona notizia. Perché se è vero che l’Italia si è conquistata anche un posto come testa di serie ai prossimi sorteggi di Euro2024, un’ulteriore annuncio è appena giunto dalla FIFA.

Poco fa, infatti, è stato pubblicato dalla FIFA il ranking aggiornato. L’Italia, grazie agli ultimi risultati conquistati sul campo, ha scavalcato la Spagna ed ha recuperato un posizione, balzando al sesto posto in elenco. Di seguito la Top 20: