“Ha fatto meno di quello che poteva”: Higuain, frecciata da Torino

In questi giorni l’annuncio del ritiro di Gonzalo Higuain. Una frecciata è arrivata direttamente da Torino, sponda Juventus.

In questi giorni la notizia del ritiro dal calcio dei Gonzalo Higuain ha lasciato il segno nel mondo del calcio. Giocatore straordinario, che nel campionato ha scritto delle pagine importanti con le maglie di Napoli e Juventus. Prima con quella azzurra, con la quale ha portato a casa gol, record, lasciando un segno indelebile.

Poi l’avventura bianconera, dove Higuain ha intrapreso stagioni importanti, confermando di fatto l’importanza all’interno di un contesto complesso come il calcio italiano. L’argentino ha poi, dopo aver giocato anche con Milan, Chelsea ed un ritorno per un anno in bianconero, deciso di approdare in MLS, dove di fatto ha completato in via definitiva la sua carriera.

Juve, Allegri e la frase su Higuain

Come detto, Higuain ha vissuto tre anni con la maglia della Juventus. Nel primi due, dal 2016 al 2018, il suo allenatore è stato Massimiliano Allegri, tornato proprio lo scorso anno sulla panchina bianconera. E proprio l’attuale allenatore della Vecchia Signora ha parlato di Gonzalo e del suo ritiro, di fatto lanciando anche una sorta di frecciata al giocatore.

“Credo che in carriera abbia fatto meno di quello che poteva fare”, le parole di Allegri ai microfoni di ‘Dazn’. “A livello tecnico è un giocatore straordinario, lo paragono ai migliori che ho avuto la fortuna di allenare”, ha ancora proseguito l’allenatore.