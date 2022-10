Juve, Allegri esce allo scoperto: cosa ne penserà Vlahovic?

Il tecnico della Juve Massimiliano Allegri vive un periodo positivo dopo le critiche ricevute nelle settimane precedenti.

Domani sera, alle ore 18, si disputerà uno dei big match della nona giornata di Serie A tra Milan e Juventus. La squadra bianconera è reduce da due vittorie consecutive e sono così arrivati buoni spiragli dopo un inizio difficile. I tifosi della Juve sentono un’aria nuova dopo le prime terribili settimane.

La squadra torinese è partita con il freno a mano sia in campionato che in Champions League ed è arrivata alla sosta con grosse difficoltà, come testimonia l’ultimo ko in trasferta con il Monza. Per giorni si sono rincorsi rumors sull’esonero di Allegri, ma la situazione sembra parzialmente migliorata. La Juve ha ottenuto due vittorie consecutive, in campionato e in Europa, contro Bologna e Maccabi Haifa.

Il tecnico bianconero Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di DAZN alla vigilia del big match di San Siro ed ha trattato di tanti temi. Allegri ha commentato così il periodo difficile in casa Juve: “Ho vissuto questo momento con serenità e senza alcuna pressione. Bisogna crescere con la consapevolezza che le cose cambieranno”.

Juve, Allegri su Vlahovic

Dopo la sosta la Juve ha ritrovato anche i gol di Vlahovic e il centravanti serbo ha vissuto nel migliore dei modi la concomitanza in attacco con Milik. Allegri sta provando l’attacco con entrambe le punte e nel corso dell’intervista ha parlato anche di questo rapporto:

“Giocare con Milik può solo aiutare Vlahovic, il serbo ha giocato la sua miglior partita in Champions contro il Maccabi Haifa. Ora è molto più sereno e questo è un segnale di crescita”. Allegri ha poi nuovamente esaltato Rabiot: “Nello spogliatoio è silenzioso, ma in campo si mette sempre a disposizione dei compagni di squadra”.