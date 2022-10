“Guadagna più di Agnelli”: Juventus, lo stipendio del dirigente sorprende tutti

La dirigenza della Juventus ha reso noti gli stipendi dei suoi dirigenti. Sorprende il dato che riguarda il presidente Andrea Agnelli.

La Juventus scopre le carte e attraverso il report sulla “Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti” approvata dal CdA del 23 settembre 2022 rende noti i compensi distribuiti tra le cariche più alte della società bianconera. In particolare sono state comunicate le retribuzioni per il presidente Andrea Agnelli, l’amministratore delegato Maurizio Arrivabene e il vicepresidente Pavel Nedved.

Con probabilmente grande sorpresa generale il numero uno della società torinese, ovvero Andrea Agnelli, per poche migliaia di euro non risulta come il meno pagato. Ben retribuito invece è il ruolo di amministratore delegato.

Ovviamente, ciò non tiene in considerazione le partecipazioni di Agnelli alle quote del club, le quali sono quasi raddoppiate nell’ultimo anno. Se nell’esercizio 2020-21 Agnelli possedeva 50.901 azioni, queste sono salite a 96.711 dopo l’aumento di capitale dell’ottobre scorso.

Juventus, i compensi di Agnelli, Arrivabene e Nedved

Passando ai numeri, per l’annata 2021-22 ad Agnelli sono stati riconosciuti 450mila euro oltre ad alcuni benefit per circa 35.400 euro. In toto si arriva a 485mila euro di entrate. Il presidente ha rinunciato in occasione dell’esercizio passato al compenso deliberato dal CdA per il presidente di 700mila euro.

A causa di quest’ultima decisione nel comprensorio fisso viene superato dal vicepresidente Pavel Nedved, che ha percepito invece 466.667 euro. Considerando anche altre voci, arriva in totale a oltre 479mila euro. Il compenso più altisonante tuttavia corrisponde a quello intascato da Maurizio Arrivabene. Per l’ad dei bianconeri si parla di 1,083 milioni di euro più 101.800 euro per alcuni benefit. In totale 1,185 milioni di euro. Il totale fra tutti corrisponde al seguente nell’annata 2020-21: 1,220 milioni di euro per Arrivabene, 520mila euro per Agnelli e 514mila euro per Nedved.