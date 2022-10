“Con le buone o con le cattive…”: Juventus, Allegri crudo dopo il Milan

Dopo la sconfitta della sua Juventus contro il Milan, Allegri ha rilasciato delle dichiarazioni molto importanti.

La Juventus, dopo le due vittorie consecutive contro il Bologna ed il Maccabi Haifa, ha perso lo scontro diretto di oggi contro il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri, infatti, hanno battuto gli uomini di Massimiliano Allegri con il risultato di 2-0.

Il team bianconero ha giocato abbastanza bene nei primi 25 minuti, ma poi ha dovuto inchinarsi di fronte prima al gol di Tomori segnato nei minuti di recupero della prima frazione di gara e poi dalla bellissima rete realizzata da Brahim Diaz al 55’. Dopo questo ko contro il Milan, Allegri è finito di nuovo sotto l’occhio del ciclone.

Tanti tifosi della Juventus, infatti, hanno chiesto sui social l’esonero del tecnico toscano. All’ex allenatore del Milan viene contestato un po’ tutto: dalla posizione in classifica, passando per il gioco espresso, ad alcune scelte di formazione. Lo stesso Allegri non ha nascosto a fine partita il momento particolare della sua squadra.

Juventus, Allegri dopo la sconfitta contro il Milan: “Dobbiamo ripartire il prima possibile”

Il tecnico, infatti, ha rilasciato queste dichiarazioni al termine della gara tra il Milan e la sua Juventus: “Dobbiamo cercare di uscire da questa situazione, con le buone o con le cattive. Stiamo vivendo un momento di altalena, sembrava che fossimo usciti da un momento negativo e, invece, ci siamo ricascati”.

Allegri ha poi continuato il suo intervento: “Abbiamo iniziato bene, ma poi abbiamo cominciato a giocare all’indietro senza che ci pressassero. Non stiamo vivendo un periodo facile, dobbiamo cercare di restare sereni e cercare di trovare la forza per ripartire. Dobbiamo reagire subito, perché martedì dobbiamo disputare una gara molto importante”.