Milan-Juve, tripla novità per Allegri e la decisione su Bonucci

Milan-Juve potrebbe rappresentare il vero crocevia della stagione di Allegri e dei bianconeri. Il tecnico toscano potrebbe riproporre nuovamente il 3-5-2, ma attenzione alle possibili novità e la decisione su Bonucci

Tutto pronto per la sfida di San Siro e per il piano rimonta della Juventus. Allegri sarà chiamato alla prova del nove per cercare di tenere vive le speranze scudetto dei bianconeri. Il tecnico toscano, come accennato, dovrebbe affidarsi nuovamente al 3-5-2, complice l’assenza di Di Maria per squalifica.

In difesa ci sarà il ritorno di Bonucci, il quale agirà da perno centrale con Bremer e Danilo ai suoi lati. A centrocampo possibile novità Miretti dal 1′, il quale potrebbe essere preferito a Locatelli: ballottaggio serrato fino all’ultima rifinitura.

In attacco tornerà a disposizione Milik. L’attaccante polacco, dopo il recente ko muscolare, è pronto a far ritorno in campo dopo un recupero lampo. Nessun particolare allarme per le sue condizioni. L’ex Napoli affiancherà Vlahovic nella coppia d’attacco.

Milan-Juve, tre novità per Allegri: Cuadrado esterno destro

Tre novità dal primo minuto per Allegri rispetto alla sfida contro il Maccabi in Champions League. Confermato Cuadrado sulla fascia destra, mentre a sinistra resta aperto il possibile ballottaggio tra Kostic e Alex Sandro, con il primo nettamente favorito sul brasiliano. Di seguito le probabili formazionei di Milan-Juve, match della 9^ giornata:

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Dest, Tomori, Kjaer, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Krunic, De Katelaere/Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Miretti/Locatelli, Paredes, Rabiot, Kostic, Vlahovic, Milik. All. Allegri