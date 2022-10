“Vale più di Rafael Leao”: Milan, il commento dell’ex Inter spiazza tutti

La sfida che vede in campo il Milan e la Juventus si avvicina: l’ex Inter fa le carte al match e spiega chi, al momento, vale più di Leao.

Manca poco al big match della nona giornata. È infatti previsto alle ore 18 il fischio d’inizio della sfida che metterà di fronte il Milan di Stefano Pioli e la Juventus di Massimiliano Allegri. Due squadre che, in questo momento della stagione, non possono permettersi passi falsi. I padroni di casa, già battuti di recente dal Napoli, in settimana sono stati sconfitti pure dal Chelsea e necessitano di una vittoria per allontanare i cattivi pensieri.

I bianconeri, invece, nelle ultime due gare hanno inanellato altrettante vittorie ai danni del Bologna e del Maccabi Haifa ma sono comunque a -7 dagli azzurri capolisti della Serie A. Una sconfitta, oltre ad alimentare di nuovo le critiche nei confronti del tecnico, affosserebbe di fatto le ambizioni di gloria della Vecchia Signora. Vietato sbagliare quindi per entrambi gli allenatori, che approfitteranno del tempo ancora a disposizione per valutare quale formazione mandare in campo.

I rossoneri, dal canto loro, hanno recuperato Theo Hernandez mentre sulla trequarti è in atto il ballottaggio tra Charles De Ketelaere e Brahim Diaz. In avanti, invece, è certa la presenza di Rafael Leao. Per quanto riguarda la Juventus, Arkadiusz Milik ha recuperato dal recente problema fisico e farà coppia con Dusan Vlahovic a segno nell’ultimo match di Champions League.

Milan-Juventus, il commento di Rumenigge

Un crocevia destinato a fare scintille, di cui ha voluto parlare Karl-Heinz Rummenigge nel corso di un’intervista concessa a ‘La Gazzetta dello Sport’. L’ex interista, in particolare, ha spiegato di attendersi molto proprio dal serbo e dal portoghese rivelando chi ritiene superiore tra i due. “I fatti, almeno per il momento, premiano Vlahovic, che ha segnato più di Leao e ha anche un valore di mercato superiore”.

Il contributo offerto dall’ex Fiorentina però, secondo Rummenigge, non basterà alla Juventus per trionfare. “Il Milan vorrà cancellare immediatamente il ko in Champions League contro il Chelsea e i bianconeri in trasferta non sono ancora stati convincenti in campionato”. In palio ci sono 3 punti, ma in realtà il match ha un peso specifico ben superiore. Le armi sono state affilate. Lo show sta per iniziare.