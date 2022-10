“Pazienza finita”: Allegri, la sentenza sull’esonero è netta | VIDEO

Le parole in diretta dopo la sconfitta della Juventus contro il Milan cercano di spiegare ciò che ha condotto i bianconeri al duro risultato.

Seconda sconfitta in tre giornate di campionato per la Juventus. Un dato importante, considerato che in Champions League i bianconeri era riusciti a ridestarsi grazie al risultato conseguito contro il Maccabi Haifa. Ciò che sembra accadere alla Juve e che si è dimostrato contro il Milan è mancanza di consistenza nel gioco e questo dato è preoccupante per il prosieguo della stagione.

I tifosi immediatamente attraverso i social si sono espressi e ancora una volta in direzione di Massimiliano Allegri. La piazza comincia a sentirsi insofferente e chiede a viva voce una decisione drastica sul futuro dell’allenatore.

Il giornalista Fabio Ravezzani, direttore di ‘Telelombardia’, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla delicata situazione al termine del match di ‘San Siro’, cercando di motivare quanto accade ai bianconeri.

Ravezzani sul futuro di Allegri dopo Milan-Juventus

“La Juventus pensa di aver superato il suo momento difficile e invece è ripiombata nella crisi”, è sicuro Ravezzani, il quale prosegue: “I bianconeri avevano la possibilità di giocarsela ad armi pari col Milan. La crisi è di tipo sistematico e la società non può ora non tirare la linea. Tutte le speranze così come la pazienza proposte all’inizio sono finite. Anche perché la Juventus ha inserito una serie di giocatori che lo stesso Allegri ha voluto”.

Cosa bisognerà fare quindi per dare un primo passo? Ravezzani sembra essere d’accordo con i tifosi, la scossa evidentemente deve partire da chi è in questo momento sulla panchina della Juventus: “Il club torinese deve fortemente riflettere sul cambio di tecnico. Con un nuovo allenatore squadra squadra sarebbe sicuramente migliore rispetto ad Allegri. Il toscano non più in grado di dare un colpo d’ala”.