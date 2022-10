Serie A, l’affare è ufficiale: firma fino al 2025, è tutto vero

Non solo Alex Meret ed Alessio Zerbin, le ultime ufficialità in Serie A. Un altro club italiano ha chiuso l’affare: ha firmato il contratto.

In Serie A sono giorni importanti per diversi club. Alcune società, infatti, hanno messo a punto e sistemato alcune situazioni che avrebbero potuto destabilizzare l’ambiente qualora non fossero riuscite. Il Napoli su tutti ha chiuso ed ufficializzato i rinnovi contrattuali del portiere Alex Meret e di Alessio Zerbin.

Le due ufficialità, giunte solo qualche giorno fa, non sono le uniche della settimana ancora in corso. Anche la Fiorentina del patron Rocco Commisso ha, infatti, messo a segno un ‘colpo’ piuttosto importante.

Calciomercato Serie A: Fiorentina, è ufficiale il rinnovo di Terracciano

A comunicarlo è la stessa società viola con una nota ufficiale giunta all’improvviso. Il portiere Pietro Terracciano, dopo le ultime uscite in cui ha messo in mostra sicurezza e personalità, si è guadagnato il rinnovo contrattuale. Vista la scadenza al 30 giugno 2023, la società toscana ha trovato l’accordo con il calciatore ed il proprio entourage fino al 30 giugno 2025.

Di seguito il comunicato ufficiale del club viola postato sui canali societari: “La Fiorentina comunica di aver rinnovato il contratto che lega il calciatore Pietro Terracciano al club viola fino al 30 giugno 2025. Terracciano, alla Fiorentina dalla stagione 2018-19, ha disputato in maglia gigliata 62 partite”.