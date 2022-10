Torino, Juric corre un grande rischio: si gioca la stagione

Il Torino di Ivan Juric domani corre un grande rischio contro l’Empoli, serve necessariamente la vittoria

Il Torino viene da tre sconfitte consecutive, l’ultima molto dolorosa contro il Napoli allo stadio Maradona. Un 3-1 che ha coinvolto anche Ivan Juric, espulso dall’arbitro per proteste e che non sarà in panchina domani nella sfida casalinga con l’Empoli. Tre vittorie fin qui in questo campionato, tutte contro le neopromosse. Per i granata serve un cambio di rotta per trovare i tre punti che mancano dal 5 settembre scorso.

Per Juric, dunque, almeno c’è la gioia di essere in panchina la prossima settimana. Ci sarà la Juventus all’Allianz Stadium, la partita delle partite a Torino, ma per i granata sarebbe meglio presentarsi conquistando la vittoria con l’Empoli. Tuttavia, i toscani hanno altre idee.

Torino, a Juric serve la vittoria

Secondo quanto riferito da La Stampa, Juric si gioca la stagione nella partita di domani con l’Empoli. Non perché è a rischio esonero, ma perché così eviterebbe di accumulare brutti pensieri e dubbi su una possibile stagione anonima. Il Torino, invece, vuole conquistare più punti possibili, ma per farlo deve fare risultato anche contro squadre quantomeno di media classifica.

Non vincere con l’Empoli, invece, per il Torino rappresenterebbe un problema perché si andrebbe a minare l’autostima del gruppo. Una rosa che man mano Juric sta costruendo, con l’apporto di giocatori più forti ed esperti come Vlasic che stanno dando una grossa mano.