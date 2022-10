Calciomercato Milan, occasione a gennaio: affare in prestito

Il Milan valuta la possibilità di sfruttare un’occasione di mercato per potenziare ulteriormente la rosa a disposizione di Stefano Pioli

Tomori e Brahim Diaz hanno consentito al Milan di tornare a viaggiare con il vento in poppa. I rossoneri hanno dimenticato le incertezze espresse in Champions League contro il Chelsea. In Serie A, la squadra di Stefano Pioli è tornata a dare prova di grande maturità contro la Juventus.

Il tecnico per dare l’assalto al secondo titolo consecutivo a gennaio potrebbe ricevere un importante regalo. Paolo Maldini e Frederic Massara sono già all’opera per dare al Milan un altro elemento di qualità con cui migliorare la rosa attuale. I rossoneri puntano la Premier League.

Milan, Maldini è al lavoro per regalare a Pioli un grande colpo: a gennaio può arrivare Ziyech in prestito dal Chelsea

Secondo quanto riferito da ‘Tuttomercatoweb’, i rossoneri sono ancora attivi per rinforzare la propria trequarti. L’infortunio di Saelemaekers condiziona i piani di mercato. Il Milan è disponibile ad impreziosire la sua rosa con un calciatore di grande qualità.

Il nome di Hakim Ziyech torna di grande attualità. Il marocchino è nel mirino di Maldini e Massara già da tempo. La situazione dell’ex Ajax al Chelsea non è cambiata neppure con il cambio in panchina. Fino a questo momento soltanto in una circostanze è partito titolare. Appena cinque gli spezzoni di gara giocati fino a questo momento.

La dirigenza del Milan, che sta tentando di blindare Leao il prima possibile, sono disponibili a cogliere un’occasione. Occasione che potrebbe essere rappresentata proprio da Ziyech. Maldini sarebbe interessato a prelevare il calciatore con la formula del prestito con opzione di riscatto. ‘Tuttomercatoweb’ riferisce che i discorsi sono ancora prematuri ma la strada non va per nulla scartata.