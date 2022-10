“Oltremodo irrispettoso”: Puyol e Casillas nel caos, la stoccata è durissima

Fa ancora molto parlare di sé la questione sorta dopo il tweet di Casillas in merito a un presunto coming out: è arrivata, a tal proposito, una dura stoccata.

Nella giornata di oggi, quanto accaduto su ‘Twitter’, a causa di un tweet pubblicato da Iker Casillas in merito ad un presunto coming out, sta facendo molto discutere. L’ex portiere della Spagna ha sollevato non poche critiche nei propri confronti. Ora è arrivata anche una durissima stoccata.

Tramite ‘Twitter’, quindi, Iker Casillas ha provocato un vero e proprio caos. Nel corso della giornata odierna l’ex portiere ha infatti scritto sul proprio profilo una frase che ha immediatamente colto l’attenzione di molti. “Spero che mi rispettiate, sono gay”, aveva infatti scritto l’ex portiere.

A questa frase, che ha lì per lì spiazzato i più, ha poi prontamente risposto con un commento anche Charles Puyol (che in seguito, sempre tramite ‘Twitter’ si è scusato). Il suo connazionale infatti ha commentato dicendo: “Iker è ora che la gente sappia di noi due”.

Un atteggiamento che ha allora sollevato molti dubbi. Il tweet è poi stato cancellato e il protagonista della vicenda ha affermato di aver subito un hackeraggio del profilo. Una spiegazione che non ha, però, convinto soprattutto una persona in particolare da cui è arrivato un giudizio durissimo.

Vicenda Casillas-Puyol, durissima la risposta di Cavallo: ecco quali sono state le parole del calciatore

Il 27 ottobre del 2021, tramite social, Josh Cavallo aveva dichiarato: “Sono un calciatore gay”. Parole difficili da scrivere e pubblicare, in un mondo in cui ci sono ancora tanti tabù sotto questo punto di vista. Alla ‘Gazzetta dello Sport’, poi, il calciatore aveva aggiunto: “Ho dichiarato la mia omosessualità per aiutare il mondo e il calcio. Magari il prossimo Messi o Ronaldo è gay, ma pensa a smettere per paura di esporsi”.

Per questo motivo, quest’oggi, Cavallo è tornato ad esporsi sull’argomento e in merito a quanto avvenuto con Casillas e Puyol ha scritto: “Casillas and Puyol scherzare e prendere in giro il coming out nel calcio è deludente. È un viaggio difficile che qualsiasi persona LGBTQ+ deve affrontare. Vedere i miei modelli e le leggende del gioco prendere in giro il coming out e la mia comunità è oltremodo irrispettosa“.