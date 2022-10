Nona giornata di Serie A che continua a svelarsi nella domenica: segui la partita LIVE tra Cremonese e Napoli su SerieANews.com

Il risultato di martedì è stato storico. Il Napoli vive un momento di assoluta magia, con una serie di risultati che stanno consacrando gli azzurri come tra le migliori squadre del nostro campionato. E non solo. E adesso in Serie A, la formazione di Spalletti non ha alcuna voglia di frenare la propria corsa.

Lo sa bene la Cremonese, che allo Zini sarà chiamata ad una vera e propria impresa. Alvini dovrà fare a meno del totem Chiriches, ma può sperare di trovare un Napoli depotenziato dal turnover e ancora distratto dai successi europei. Una cosa però resta certa: per fare risultato contro gli azzurri, servirà la gara perfetta.

Serie A, le probabili formazioni di Cremonese-Napoli

CREMONESE (4-2-3-1): Radu; Sernicola, Bianchetti, Lochoshvili, Valeri; Castagnetti, Ascacibar; Zanimacchia, Meité, Buonaiuto; Dessers. Allenatore: Massimiliano Alvini.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Olivera; Elmas, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori; Kvaratskhelia. Allenatore: Luciano Spalletti.