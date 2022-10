DIRETTA Serie A, Roma-Lecce: segui la partita LIVE

Posticipo della nona giornata di Serie A che vede confrontarsi la Roma di Mourinho e il Lecce di Baroni.

La domenica di Serie A si conclude con il posticipo tra la Roma e il Lecce. Allo stadio Olimpico si gioca il match tra le due compagini giallorosse. José Mourinho di fronte a Marco Baroni, un tecnico che ha già dimostrato di saper impensierire le big.

Da un lato la Roma cerca continuità in campionato dopo la vittoria contro l’Inter, ma anche riscatto dopo il ko in Europa League contro il Betis. Dall’altro un Lecce che non si sta comportando male in questo inizio di stagione, ma che comunque ha bisogno di incamerare altri punti in classifica.

Roma-Lecce, le probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Zaniolo; Abraham. All: Mourinho

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Pezzella; Gonzalez, Hjulmand, Askildsen; Strefezza, Ceesay, Banda. All: Baroni