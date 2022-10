Tweet lapidario e messaggio definitivo? Juventus, Allegri senza pace

Dopo la sconfitta della sua Juventus contro il Milan, c’è stato un tweet molto duro che potrebbe essere indirizzato a Massimiliano Allegri.

La Juventus contro il Bologna e il Maccabi Haifa aveva dato dei piccoli segnali di ripresa, ma poi si è dovuta inchinare dinanzi alla forza del Milan di Stefano Pioli. I bianconeri, infatti, hanno perso ieri sera per 2-0 contro il team meneghino.

La ‘Vecchia Signora’ non ha cominciato male la partita, ma poi ha consegnato il campo al Milan. I rossoneri, di fatto, hanno preso le redini del match ed hanno prima sbloccato il risultato con Tomori e poi raddoppiato con il bellissimo gol realizzato da Brahim Diaz, azione cominciata da un brutto errore di Vlahovic.

Lo stesso Allegri ha confermato il momento difficile che sta vivendo la sua squadra: “Stiamo vivendo un periodo altalenante. Pensavamo di essere usciti dal momento negativo, ma ci siamo tornati. Dobbiamo riprenderci il prima possibile, con le buone o con le cattive”. Nonostante queste dichiarazioni dirette, il tecnico toscano è stato subissato da tantissime critiche per questa sconfitta.

Juventus, il tweet di Adani: “Padre tempo…”, nuovo attacco ad Allegri?

Tanti tifosi della Juventus, infatti, hanno chiesto sui social l’esonero di Massimiliano Allegri. Proprio su ‘Twitter’ c’è stato un tweet po’ enigmatico di Daniele Adani che, però, sembra essere diretto all’allenatore della Juventus: “Padre tempo…”. Nonostante non ci sia il nome di Allegri, il messaggio sembra essere indirizzato proprio al tecnico toscano.

Daniele Adani, infatti, sta criticando da tempo Massimiliano Allegri per il modo in cui fa giocare la Juventus. Questo tweet sembra essere solo un ulteriore episodio della telenovela tra i due, cominciata qualche anno fa con il litigio in diretta a ‘Sky Sport’.