“Ha fatto male”: caos Milan-Juventus, scoppia la polemica

Il 2-0 maturato nell’anticipo di ieri in Milan-Juventus è accompagnato dalla polemica scaturita in seguito a due episodi precisi

Il Milan si è aggiudicato il match clou di giornata. Juventus al tappeto con le reti di Tomori e Brahim Diaz che, tra la fine del primo tempo e l’avvio del secondo, hanno messo al tappeto la formazione di Max Allegri. I rossoneri continuano ad assaporare l’aria di alta classifica.

La squadra di Stefano Pioli, con i tre punti di San Siro, ha raggiunto Atalanta e Napoli in testa alla classifica. Queste due però torneranno in campo in queste ore. Il match tra i rossoneri e i bianconeri intanto ha lasciato spazio anche alle polemiche. Sotto accusa è terminata la direzione arbitrale di Orsato.

Milan-Juventus segnata dalla polemica arbitrale, ‘Tuttosport’ tuona: “Orsato fischia poco o nulla, fa male a sorvolare su Cuadrado”

‘Tuttosport’ boccia l’operato di Orsato. Il quotidiano torinese giudica insufficiente la prestazione del fischietto designato per dirigere il big match tra Milan e Juventus. “Fischia poco o nulla”, dice la testata piemontese.

I dubbi maggiori sollevati da ‘Tuttosport’ sono due. Il primo riguarda il gol del vantaggio del Milan: “Fa male a sorvolare su Cuadrado che va giù dopo un durissimo contrasto con Theo Hernandez”. Da questo episodio nasce poi la rete del vantaggio della formazione di Stefano Pioli.

L’altro episodio dubbio riguarda “una ‘gomitata’ di Vlahovic su un pallone avvelenato da Leao”: “Rapido check con il Var Chiffi e via andare”, scrive ancora ‘Tuttosport’, che poi continua come la sensazione è “che il serbo allarghi leggermente il gomito in direzione della palla”. Meno dell’arbitro Orsato, giudicato da 5, soltanto tre juventini, Bonucci, Vlahovic e Allegri, valutati 4.5. Sconti per nessuno, insomma.