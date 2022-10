Roma, Mourinho mischia le carte in tavola: cambia tutto

Il tecnico della Roma Mourinho potrebbe sorprendere tutti nelle prossime ore: le sue mosse sono ad ampio respiro, i giallorossi cambiano pelle

Mourinho ha bisogno di una Roma formato campionato per battere questa sera il Lecce e mettersi alle spalle il ko rimediato in Europa League contro il Betis. I giallorossi, dopo aver superato l’Inter, devono dare continuità al proprio cammino per continuare a stazionare nella parte alta della graduatoria.

Lo Special One potrebbe però rivedere i suoi piani. Nell’undici che scenderà sul terreno di gioco nel confronto serale di oggi contro il Lecce potrebbero esserci alcuni cambi, pensando pure alla trasferta di giovedì prossimo a Siviglia contro il Betis. Un match molto importante per la qualificazione nel girone.

Roma, dubbi per Mourinho: Pellegrini e Dybala da valutare, Belotti ‘sfida’ Abraham

Nel girone di Europa League, la Roma occupa in questo momento la terza posizione alle spalle di Betis e Ludogorets. I giallorossi pertanto non possono permettersi il lusso di adagiarsi nella competizione europea, anzi…

Mourinho, dunque, nel decidere la formazione da mandare in campo con il Lecce potrebbe anche pensare al match di giovedì contro la squadra di Mauricio Pellegrini. Per distribuire i minuti, potrebbe esserci qualche sorpresa. Alcune mosse però sono dettate esclusivamente dalle condizioni fisiche perché come specifica ‘La Gazzetta dello Sport’, Pellegrini si è allenato con i compagni soltanto ieri mentre Dybala è affaticato e potrebbe subentrare a gara in corso per giocare poi dall’inizio al Villamarin.

In attacco, è sfida tra Abraham e Belotti per la posizione di riferimento offensivo, con l’inglese leggermente in vantaggio sull’italiano, secondo la ‘rosea’. L’ultima sorpresa al fischio d’inizio delle 20.45 con il Lecce potrebbe essere rappresentato dall’impiego di Viña al posto di Spinazzola, che avrebbe così modo di rifiatare.