Roma di corto muso, ma il Lecce recrimina: tre punti a Mourinho

Da pochi minuti è terminata la gara tra la Roma ed il Lecce con il risultato di 2-1 a favore dei padroni di casa.

Dopo la sconfitta in Europa League contro il Betis Siviglia, la Roma ha una voglia matta di vincere e lo dimostra con la rete del vantaggio di Smalling siglata già al 6’. Nonostante il gol iniziale, la squadra di Mourinho continua comunque ad attaccare per cercare la rete che chiuderebbe la gara.

Al 23’, dopo aver rivisto l’azione al VAR, l’arbitro Prontera espelle Hjulmand per un intervento su Andrea Belotti, tra le proteste dei pugliesi. Nonostante l’inferiorità numerica, il Lecce non si perde d’animo e trova la rete del pareggio al minuto 39 con la conclusione di Strefezza. Il primo tempo si conclude con Zaniolo che, però, viene fermato sul più bello da Askildsen.

La ripresa comincia bene per la Roma, visto che gli viene assegnato un penalty per un fallo proprio di Askildsen su Abraham. Sul dischetto si presenta Dybala che spiazza Falcone, ma poi è costretto ad uscire per un problema muscolare.

Tre punti per la Roma di Mourinho, ma il Lecce protesta per l’espulsione di Hjulmand

Il Lecce nei minuti finali cerca il gol del pareggio, ma è Abraham a sfiorare più di una volta la rete del 3-1. L’ultima occasione della partita è per Shomurodov che, però, trova un prontissimo falcone. Ottimo successo per i capitolini, che rafforzano la propria posizione in classifica.

Ecco la classifica aggiornata: Napoli 23, Atalanta 21, Milan 20, Udinese 20, Roma 19, Lazio* 17, Inter 15, Juventus 13, Sassuolo 12, Torino 11, Salernitana 10, Monza 10, Fiorentina* 9, Spezia 8, Empoli 8, Lecce 7, Bologna 7, Verona 5, Cremonese 3, Sampdoria 3.

*una partita in meno